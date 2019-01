A Giovinazzo i tradizionali Fuochi di Sant'Antonio alle quattro fontane per dare il benvenuto al Carnevale

Anche quest'anno l'Associazione Amici della Musica animerà il fuoco di Piazza della Vittoria

CENNI STORICI : Il giorno 17 gennaio, nel rispetto di una antica tradizione, ricorre la festa di S. Antonio Abate; in questo giorno in Puglia è tradizione allestire grandi falò intorno ai quali, nei caratteristici “pegnatìdde” (tegami in terracotta) vengono messe a cuocere le “caprjéte” (grosse fave), mentre in altri tegami si cucinano delle succulente braciole preparate con carne di cavallo.

È consuetudine offrire agli ospiti un piatto di “caprjéte” accompagnate da olive verdi, ed un bicchiere di buon vino rosso locale; attorno a questi fuochi si improvvisano musiche e balli popolari.

Anticamente le ceneri dei falò venivano sparse nei campi per invocare la protezione del Santo.

Il 17 gennaio, come ci ricorda il detto popolare dialettale: “Sand’Andunje mascechere e sune” è anche il primo giorno di carnevale.