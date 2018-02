"Romeo vs Amleto", a Molfetta il terzo appuntamento della rassegna Il fuoco centrale de il Carro dei Comici

Si terrà il 24 febbraio alle ore 20.30, il terzo appuntamento de “Il fuoco Centrale”, la rassegna teatrale di prosa e lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco, giunta quest’anno alla sua nona edizione.

Protagonista del terzo spettacolo è la Compagnia La Calandra con "Romeo vs Amleto" spettacolo di Fabiano Marti con Federico Della Ducata, Donato Chiarello, Luigi Giungato, regia di Giuseppe Miggiano. L’incontro immaginario tra due dei personaggi più famosi nati dalla fantasia del drammaturgo William Shakespeare.



Una commedia in occasione dei 500 anni dalla morte del Bardo, portano in scena i suoi famosi personaggi: Amleto, principe di Danimarca, e Romeo Montecchi. I due, ciascuno con la propria storia e i propri propositi, daranno luogo a un esilarante e surreale incontro in uno spazio immaginario sospeso nella mente del loro creatore. Ripercorrendo le più famose scene delle opere che hanno reso immortali i due personaggi, Romeo e Amleto influiranno ognuno sul destino dell’altro più di quanto essi possano immaginare o desiderare.

Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del Carro di Molfetta in via G.M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00. Per info e prenotazioni: 3397758173-3492308203. Prevendita presso Expert Gadaleta - Corso Umberto 25 a Molfetta. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail .com . Lo spettacolo vedrà la degustazione di birre e vini artigianali gratuite offerte dalla ditta Bartoli Arcangelo.