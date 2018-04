Al Teatro del Carro di Molfetta lo spettacolo dedicato a Franca Rame e Dario Fo "Furti di rame"

Si terrà sabato 28 aprile alle ore 21 e domenica 29 aprile alle ore 19.30 il sesto appuntamento de “Il fuoco Centrale”, la rassegna teatrale di prosa e lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco, giunta quest’anno alla sua nona edizione.

In scena al Teatro del Carro di Molfetta la Compagnia de Il Carro dei comici con "Furti di Rame” spettacolo dedicato alla compianta attrice Franca Rame e naturalmente per un romantico riflesso al premio nobel della lettaratura Dario Fo.

Atti unici, monologhi esilaranti e pièce teatrali dal sapidissimo gusto, attendono gli spettatori che certo gradiranno le incursioni dei personaggi teatrali che l'attrice milanese ha con passione portato in scena per tanti anni.

Una vera kermesse dedicata al ruolo della donna vista in tutte le sue sfaccettature, da quella più drammatica, Medea, a quella più disinvolta e procace, Eva; a rimarcare l' attenzione posta in essere dalla Rame nei confronti dei rapporti uomo/donna/società dagli anni 70 fino ai giorni nostri.

Gli spettacoli si terranno a Molfetta nel Teatro del Carro di Molfetta in via M. Giovene 23. Porta 20.30/ Sipario 21.00 per lo spettacolo del 28 aprile, porta ore 19 sipario ore 19.30 per lo spettacolo di domenica 29 aprile.

Per info e prenotazioni: 3397758173 Prevendita presso Expert Gadaleta - Corso Umberto 25 a Molfetta. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail .com . Lo spettacolo vedrà la degustazione di birre e vini artigianali gratuite offerte dalla ditta Bartoli Arcangelo.