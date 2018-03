"Settimana del futsal in rosa", a Bari la manifestazione che racchiude tre Coppe Italia di tre categorie diverse del calcio a 5 femminile

Un evento unico nel suo genere. In Puglia, dall’8 all’11 marzo, 20 squadre e più di 200 ragazze danno vita alla Settimana del futsal in rosa, la manifestazione che racchiude tre Coppe Italia di tre categorie diverse del calcio a 5: la Final Eight di Serie A, la Final Four di Serie A2 e la Final Eight di Serie C.

IL PROGRAMMA

Da giovedì si parte con i quarti di finale di Serie A. Quattro partite che vedranno protagoniste le migliori otto squadre del panorama italiano al termine del girone di andata, in una giornata dallo spettacolo garantito. Venerdì spazio alle semifinali di A e A2 (le migliori quattro al giro di boa di ciascun girone per un totale di 12 squadre, che si sono sfidate precedentemente in gare a eliminazione diretta) e ai quarti della C, competizione che vede protagoniste le squadre che hanno vinto la coppa regionale e superato il turno eliminatorio. Sabato il giorno delle finali di A (in diretta su Sportitalia) e A2. Domenica, nel giorno di chiusura, quella di C.

I PALAZZETTI

Il PalaFlorio di Bari è un impianto da 4540 posti che ospita eventi a carattere sportivo e concerti. Qui il futsal è di casa: nel 2014 la Nazionale giocò il Main Round di qualificazione a Euro 2014 (dove arrivò il secondo titolo Europeo della sua storia), poi un anno più tardi disputò quello di qualificazione al Mondiale 2016. I quarti di finale della Final Eight di Serie C, invece, si giocheranno al PalaPertini di Noicattaro.

LA COPERTURA TELEVISIVA

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina facebook della Divisione calcio a 5, con le quali si potrà interagire usando l’hashtag #FinalEightFemminile. Aggiornamenti anche sugli altri canali social YouTube, Twitter e Instagram.

La finale della Final Eight di Serie A andrà in onda su Sportitalia (canale 225 di Sky e 60 del digitale terrestre) sabato alle ore 18.30.

LE INIZIATIVE COLLATERALI

Sabato 10 marzo, alle ore 10, presso l’UNA Hotel Regina (strada provinciale 57 - Noicattaro), incontro con Jorge Braz, commissario tecnico, campione in carica con il Portogallo a Euro 2018, che coordina anche la nazionale femminile. L’iniziativa è rivolta ad allenatori e semplici appassionati ed è completamente gratuita. Per poter assistere sarà sufficiente inviare una mail all’indirizzo calcio5@figc.it (indicando nome, cognome ed eventuale società di appartenenza).

Nello stesso giorno e luogo, alle ore 11, si terrà una riunione tra la Divisione calcio a 5 e le società di Serie A e Serie A2 (anche quelle che non si sono qualificate alle finali di coppa), per un confronto sullo stato dell’attività femminile e per illustrare le linee guida per i prossimi anni.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 8 MARZO

1) NUOVA SANITARIA TERNANA-FUTSAL FUTBOL CAGLIARI ore 11

2) PESCARA-ITALCAVE REAL STATTE ore 17

3) OLIMPUS ROMA-LAZIO ore 19

4) MONTESILVANO-KICK OFF ore 21

SEMIFINALI – VENERDÌ 9 MARZO

A) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 18

B) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 20.30

FINALE – SABATO 10 MARZO (diretta tv su Sportitalia)

VINCENTE A-VINCENTE B ore 18.30

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2

SEMIFINALI – VENERDÌ 9 MARZO

1) BISCEGLIE-MARTINA ore 14

2) FLAMINIA-REAL BALDUINA ore 16



FINALE – SABATO 10 MARZO

VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 20.45

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE C

QUARTI DI FINALE (NOICATTARO) – VENERDÌ 9 MARZO

1) SPORTLAND-VILLA IMPERIALE ore 14

2) MANFREDONIA 2000-FUTSAL NUCERIA ore 16

3) PRO MEGARA-DOMUS CHIERI ore 18

4) ETA BETA-REAL PRAENESTE ore 20



SEMIFINALI – SABATO 10 MARZO

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 14

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 16



FINALE – DOMENICA 11 MARZO

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 10.30.