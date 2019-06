Alla Feltrinelli Gabriele Antonucci con il suo ultimo libro ''Michael Jackson, la musica, il messaggio, l’eredità artistica''

Giovedì 27 giugno alle ore 18.30 Feltrinelli Libri e Musica in via melo da Bari 119 Gabriele Antonucci presenta il suo ultimo libro Michael Jackson, la musica, il messaggio, l’eredità artistica, edito da Hoepli, accompagnato dalla speaker radiofonica Antonella Caramia. Poche persone possono dire di aver cambiato il mondo della musica, ma tra loro c'è sicuramente Michael Jackson. I cantanti di oggi devono ancora scontrarsi con la sua eredità, con l'impronta che ha lasciato nella storia questo artista straordinario che si è guadagnato il titolo di Re del Pop. «Michael aveva le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere: voleva che Thriller diventasse l'album più venduto della storia e che ogni canzone fosse una bomba – dichiara l’autore Gabriele Antonucci - Lavorava fino a 18 ore al giorno e dormiva spesso in studio: era come se dovesse farcela o morire nel tentativo.» A differenza di altri bambini prodigio, non è mai sparito di scena, anzi, la sua fama ha continuato a crescere, così come i suoi successi: canto, ballo e video musicali, nulla pareva essere al di fuori della sua portata. Eppure questa figura carismatica è stata spesso fraintesa. In questo volume, arricchito da numerose immagini, Gabriele Antonucci presenta un Michael Jackson inedito, mostrando il grande artista non solo nella sua dimensione pubblica, ma anche in quella privata illuminando un uomo sensibile, con le sue luci e le sue ombre. L'autore lascia affiorare aneddoti, rivelazioni e rapporti con altre grandi personalità come Madonna, Prince e Paul McCartney, avvicinando così Michael Jackson al grande pubblico che tanto lo ama.

Gabriele Antonucci, giornalista e critico musicale, scrive su Panorama.it e ha collaborato con "Icon", "Classic Rock", "Flair", "Outsider", "Extraurban", "Interni" e "Il Tempo". Ha intervistato e recensito, in quindici anni di giornalismo, i più importanti artisti italiani e internazionali. Giurato in prestigiosi premi musicali, tra cui le Targhe Tenco e il Top Jazz, ha scritto nel 2016 Aretha Franklin. La Regina del Soul, prima e unica biografia italiana sulla leggendaria cantante americana. Grande esperto di black music, di pop di qualità, di jazz e di bossa nova.

TITOLO: Michael Jackson

AUTORE: Gabriele Antonucci

EDITORE: Hoepli

PAGINE: VIII - 162

PREZZO: 17.90 euro

DISPONIBILE IN EBOOK