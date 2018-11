Il performer pugliese Gabriele Valerio porta in scena il progetto 'Bodies In Trouble' a Spazio13

Giovedì 22 novembre, alle 20, in Spazio13 a Bari (via de Cristoforis 8, ingresso libero), il performer pugliese Gabriele Valerio porta in scena il progetto «Bodies In Trouble», in cui corpo e video vengono letti in una moltiplicazione di significati e possibilità: Instagram stories, in un trittico 2.0, si confrontano con la tangibilità del corpo, nel suo tentativo di affermare il proprio posto tra promesse di perfezione (sul web) e ansia (tangibile) di precarietà. Il progetto è inserito in Big Factory, una delle due borse di studio assegnate dalBari International Gender Film Festival (promosso dalla Cooperativa AL.i.c.e), con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa «S’Illumina-Copia privata per i giovani, per la cultura», Comune di Bari e Regione Puglia.