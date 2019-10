Gaetano Partipilo meets Alessandro Lanzoni, Bbill evans and John Coltrane a Palazzo Pesce

Sabato 18 gennaio 2020 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce il sassofono di Gaetano Partipilo incontra il pianoforte di Alessandro Lanzoni in “Playing Bill Evans and John Coltrane”.



Un concerto in Puglia che è un dialogo invisibile nato dal sodalizio artistico tra due musicisti visionari che fanno dell’improvvisazione la caratteristica dominante del loro pensiero: un universo sonoro magico e inaspettato che attraversa la musica immortale che Bill Evans e John Coltrane hanno lasciato in eredità al pubblico tutto. E che prende vita sotto le dita sapienti di Gaetano Partipilo, docente di Sassofono Jazz al Conservatorio Giordano di Foggia, per due volte classificato al secondo posto come “miglior nuovo talento nazionale” sulla rivista «Musica Jazz», musicista eclettico che si esibisce nei cinque continenti con alcuni tra i musicisti più significativi del panorama contemporaneo jazzistico e non, e il cui album “Daylight”, prodotto dalla Tuk Music di Paolo Fresu, è stato presentato live a New York, e di Alessandro Lanzoni, pianista ex enfant prodige, eletto da «Top Jazz 2013» come miglior nuovo talento dell’anno e che secondo Ira Gitler “è già eccezionale, e rischia di diventarlo ancora di più”, una carriera di successi in Europa, America Latina, Israele e Stati Uniti, collaborazioni del calibro di Enrico Rava, Lee Konitz, Jeff Ballard e Fabrizio Bosso, e una discografia che culmina con “Dark Flavour” e “Seldom”, in trio con Ralph Alessi alla tromba.



Una serata per ascoltare i brani di due pilastri del jazz del Novecento nell’interpretazione di una delle voci sassofonistiche più originali in Italia sul palco della Sala etrusca insieme a uno dei migliori pianisti emergenti d’Europa.