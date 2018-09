Serata di beneficenza a Capurso con "Il Galà della Parmigiana"

La Basilica pontificia Minore in collaborazione con l'OFS (ordine francescano secolare) e tutte le attività del Santuario, organizza per giovedi 27 settembre, una serata enogastronomica dal titolo "Il Galà della Parmigiana", per sostenere attraverso la beneficenza, le attività del Santuario.

Nei prossimi mesi, come già annunciato, partirà il delicato restauro dell'icona settecentesca della Madonna del Pozzo e proseguiranno i lavori di recupero e restauro delle storiche tele della Cappella del Pozzo.



Nel corso della serata, saranno presentate in "gara" una serie di parmigiane poi valutate da una simpatica giuria. Per i presenti sarà possbile assaggiare la parmigiana con un buon bicchiere di vino.

Prevista animazione e la partecipazione dei giovani capursesi de I Comisastri.