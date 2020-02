Alla Galleria 206 "Rabid Wolf", la mostra personale di Duncan Weston in arte "Petro"

Galleria 206 è lieta di presentare "Rabid Wolf" la prima mostra personale in Italia, dello storico writers Londinese "Petro", nome noto alla scena dei graffiti europea e internazionale.

https://petro.bigcartel.com/

https://www.instagram.com/ intheallotment/?hl=it

Il vernissage di apertura sarà sabato 29 febbraio, dalle 19.30 alle 23.30.

La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle h18 alle h21.



È possibile prenotare visite private al 3282280041.

L'ingresso é gratuito per i soci 206,è possibile tesserarsi nella sede di via dei mille 206,Bari.

Il costo della tessera è di 10€ con durata annuale o 3€ con durata giornaliera.

Petro

Petro è un writers Inglese e si definisce cittadino dell'universo; ha contribuito alla diffusione dei graffiti in tutto il mondo, lasciando i propri graffiti da oltre 30 anni.

"RABID WOLF" celebra la subcultura,la nostalgia e lo stile di vita del mondo galattico del writing graffiti.

Per il suo primo show in Italia preparerà durante la residenza in Puglia alcune tele graffitate, una ampia serie di pitture su carta il tutto presentato con un allestimento ricco di sculture "site specific" per i locali della galleria 206.

Galleria 206

Questa avventura nasce dalla volontà di un gruppo di amici pronti a condividere le proprie esperienze, il proprio background artistico e professionale, per la creazione di uno spazio comune pronto a consentire l’emersione di realtà nascoste e sottovalutate, realtà lontane dall’asfissiante presa del mainstream. Un’esigenza questa che può trovare accoglimento proprio nella possibilità di usufruire di un network, di una comunità, di un’esperienza associativa che funga da innesco e supporto per i progetti dei nostri soci.

unknownow.it/

instagram.com/206galleria/

facebook.com/duecentosei/