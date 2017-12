"Game Experience", Una notte al Museo Civico di Bari

In questo periodo di feste in arrivo non farti prendere dal panico e vivi un Venerdì sera culturale a cura di Tou.Play e Museo Civico Bari

Dopo il successo del debutto durante la #NotteDeiMusei2017 e la recente replica di #Novembre torna al #MuseoCivico la #GameExperience - #UnaNotteAlMuseo



È successo qualcosa di strano durante l'orario di chiusura del Museo Civico e Paola Di Marzo, Custode del Museo, ti chiede aiuto.

Avanti con l'indagine Detective del Mistero!

Dovrai scovare tutti gli indizi che si nascondono tra le stanze e le collezioni del Museo Civico per scoprire chi si cela alle spalle del delitto.



Sono stati fatti i nomi di alcuni personaggi sospetti e dovrai essere in grado di riconoscere il colpevole tra gli indiziati.

Gli estratti del dossier saranno condivisi con te, detective.

Sta attento a non far trapelare nulla!

Le informazioni sono riservate ed estremamente confidenziali!



Al termine dell'indagine dovrai esporti e smascherare uno degli indiziati.

Se avrai fatto le giuste valutazioni, sapremo come ricompensarti.



#Vivi la scena del crimine nei panni dell'investigatore armato di intuito, smartphone e carta e penna.

#Scopri l'interno del Museo Civico e le sue collezioni immerso nella #GameExperience.

#Gioca da solo o con la tua squadra!



Apertura straordinaria fino alle 23.00 di Venerdì sera.

Durante la #GameExperience è possibile visitare la mostra fotografica Frida Kahlo e Macondo nelle fotografie di Leo Matiz esposta fino al 15 Gennaio che ha richiamato più di 2000 persone fin ora.

Qui di seguito il link all'evento: https://goo.gl/zk6LCm



La quota di partecipazione è di 15 €.

Comprende:

- ingresso al museo

- accesso alla #GameExperience

- ingresso alla mostra fotografica Frida Kahlo e Macondo nelle fotografie di Leo Matiz



Per info e prenotazioni:

WhatsApp: 3460811523

Mail: info@touplay.it



Appuntamento Venerdì 29 Dicembre dopo le 23.00 per brindare insieme!