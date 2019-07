Gara e premiazione di start up innovative ideate da studenti di 4° anno del Tannoia

Si conclude il percorso di alternanza scuola lavoro dei partecipanti al progetto PON "La filiera agroalimentare: dalla produzione alla commercializzazione" dell'ITET Tannoia, sulla filiera agroalimentare e sull'internazionalizzazione delle aziende agroalimentari. Dopo una formazione teorico pratica di alto livello effettuata a scuola e nelle aziende ospitanti del territorio, gli studenti hanno ideato in gruppo start up innovative, che saranno presentate e premiate dalle imprese ospitanti e dagli sponsor, in una gara entusiasmante e altamente competitiva.

L'evento è patrocinato dal Comune di Corato.

Presenti: il sindaco di Corato neoeletto, la Scuola Tannoia e T-innova Consulting, che ha collaborato alla fase formativa e accompagnato i ragazzi nel business game.

In giuria, le aziende Maiora, Ribatti, Grifo, Torrevento, RCG Business Lab, Fondazione Cannillo, Granoro, Confcommercio Corato, Real Security, Socoass-Allianz.

I gruppi, con le loro start up, riceveranno premi in denaro e in prodotti agroalimentari.

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza di Corato e del territorio.