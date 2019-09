E' tempo di Vendemmia: a Locorotondo la gara di pigiatura con degustazioni, musica e balli

Dopo una lunga estate assolata ecco arrivato l’autunno. Giunto il tempo della Vendemmia nei campi, dei tini riempiti di grappoli maturi, di grida festose di amici chiamati a raccolta. Ed ecco tornare la tradizionale Gara di Pigiatura organizzata dall’Associazione “Il Paese delle Contrade” per Domenica 6 Ottobre in Contrada Lamie, area del Croco.

L’appuntamento per i partecipanti è previsto per le ore 09.00 nel piazzale antistante la Chiesa Santa Famiglia. Da lì si procederà verso il campo destinato alla vendemmia, muniti degli attrezzi imprescindibili per poter riempire le vasche di raccolta: forbici e secchi!

Una volta completata la vendemmia, il programma prevede intorno alle ore 13.00 la rinfrescante degustazione del bianco Locorotondo prodotto con la pigiatura dello scorso anno, seguito dal pranzo tipico e finalmente intorno alle 15.00 la tradizionale gara di pigiatura. Come sempre si affronteranno le squadre agguerrite e intenzionate a vincere, allietate da musica, canti e balli folcloristici per poi concludere la giornata all’imbrunire, piacevolmente stanchi e soddisfatti.

Come sempre, vista la numerosa partecipazione di bambini, il pranzo prevede due distinti menù, uno per gli adulti ed uno per i più piccoli ed è richiesta la prenotazione.

Tutti i dettagli sulla pagina facebook dell’associazione, per informazioni e prenotazioni il numero da chiamare è il +39 3201583971.