Una mattinata di sport con la gara podistica nazionale Bari21 Half Marathon

Bari21 Half Marathon (già San Nicola Half Marathon), gara podistica nazionale sulla distanza di 10 e 21,097 km, in programma a Bari domenica prossima, 28 ottobre .

Domenica 28 ottobre tempo di Bari21 Half Marathon, che lo scorso anno è andata sold out, e che quest’anno vede Bridgestone, primo produttore al mondo di pneumatici e prodotti in gomma, come Official Main Sponsor dell’evento. Tre formule di gara: 5, 10 e 21 km per scoprire correndo tutto il bello di Bari.

Lungomare, Città Vecchia, il centro storico: tutto d’un fiato per una città che impazzisce per il running. Inoltre, quest’anno, Bridgestone è anche Title Sponsor della prova sulla distanza dei 5 km: l’azienda da sempre sostiene lo sport in quanto potente strumento di benessere fisico e psicologico a tutte le età.

La Bridgestone Bari Five sostiene lo spirito della campagna motivazionale Bridgestone Insegui Il Tuo Sogno, Non Fermarti Mai, che ha lo scopo di incoraggiare le persone di tutte le età, capacità e abilità a trovare la forza per inseguire i propri sogni e superare le difficoltà, proprio come l’Ambassador Valeria Straneo che sarà presente alla partenza.

