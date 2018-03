Torna a Bari “Garage Gallery”, la mostra settoriale di motociclette dal classic e vintage style

Sabato 10 e domenica 11 marzo torna a Bari “Garage Gallery”, la mostra settoriale di motociclette dal classic & vintage style, con l’esposizione delle concessionarie (tutte quelle della città di Bari e alcune provenienti da fuori regione) con le seguenti special di serie: kustomizzatori, barber, artigiani, mercatino vintage, live rockabilly-dj set, painter, food track.

La mostra, organizzata da Franky RockerS con il patrocinio dal Municipio I, non riguarda solo il mondo dei motori ma si presenta come evento che abbraccia il mondo hipster e il vintage delle due ruote, arricchito da musica, balli lindy hop e swing, gastronomia di qualità e artigianato. La novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di un piccolo circuito sterrato all’esterno del palazzetto per la corsa dei ciclomotori 50.

Anche quest’anno si potrà assistere alle esposizioni curate da Pop up the Sunday e ai contest di Barba & Mustacchi.

Ai partecipanti alla Deejay Ten con il pettorale di gara verrà riservato l’ingresso gratuito.

Garage gallery si terrà nel Palamartino, in via Napoli 260, sabato 10 dalle ore 15 alle 24, e domenica 11 marzo dalle ore 9 alle 19.

Di seguito il programma della manifestazione:

sabato 10 marzo

· 15:00 apertura Garage Gallery

· 15:30 50ini Mud Run area esterna

· 17:00 workshop lindy hop

· 19:00 Dj set Eddy de Marco

· 20:30 Sfilata Pin up

· 21:30 Live U.B.Dolls

· 23:00 Dj set Eddy De Marco + esibizione lindy hop

Domenica 11 marzo

· 9:00 apertura Garage Gallery

· 9:30 50ini Mud Run area esterna

· 10:30 Dj set Eddy De Marco

· 11:00 Inizio contest Barba & Mustacchi + workshop lindy hop e musica swing

· 13:00 Pausa nell’area esterna con diversi track food di carne, pesce e varietà vegana

· 15:30 Sfilata Pin up

· 15:30 50ini Mud Run area esterna

· 17:00 Premiazioni contest Barba & Mustacchi

· 17:30 Workshop lindy hop + musica swing

· 19:00 Chiusura salone.