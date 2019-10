Joy’s World Tour Music con Gareth Esson

Dodici appuntamenti per questa prima parte di una rassegna che vedrà come protagonisti artisti di diversa nazionalità e di diversi stili, uniti dalla stessa urgenza di comunicare l’universalità della musica, la sua potenza, la sua capacità di unirci, azzerando le distanze.



Dopo Spookyman, seconda tappa, il 25 Ottobre alle ore 21.00 con Gareth Esson, acoustic soul direttamente dal Regno Unito.



Per la prima volta in Italia il songwriter londinese Gareth Esson, tra i migliori artisti della nuova scena soul del Regno Unito. Definito da molti un 'Soulful Poet', abbina le sue liriche incentrate sulla nostalgia e sul romanticismo con la sua voce calda e squisitamente soul, come testimonia il suo album "Almost Something". Un artista imperdibile, specialmente dal vivo.



Per info e prenotazioni: 080 554 2854