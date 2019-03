A Teatro con le famiglie, a Rutigliano lo spettacolo 'Il gatto con gli stivali'

Nell'ambito della Stagione Teatrale 2019 del Comune di Rutigliano, a cura del Teatro Pubblico Pugliese e dell’Assessorato comunale alla Cultura, per la rassegna «Scena dei Ragazzi», è in programma DOMENICA 17 MARZO, alle ORE 18.30, all’Auditorium «DON TONINO BELLO» di via Giampaolo, lo spettacolo per famiglie della compagnia teatrale Mamamà di Foggia «IL GATTO CON GLI STIVALI» di e con MARIO PIERROTTI.

Costo unico del biglietto: 5 euro

Prenotazioni e acquisto biglietti:

Tel.: 080.4767306 - Whatsapp (messaggeria): 349.7553793

www.teatropubblicopugliese.it