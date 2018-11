Al Petruzzelli ritorna in scena 'Il gatto con gli stivali'

Dopo «Il giovane Artù», «Aladino» e «Cenerentola» arriva una nuova produzione della Fondazione Petruzzelli dedicata ai ragazzi e alle famiglie: «Il gatto con gli stivali». L'opera racconta la storia del giovane Fortunato e del suo gatto parlante che parla, consiglia, organizza. Un gatto astuto e dotato di stivali che lo aiuteranno a rendere il suo padrone felice e ricco. «Il gatto con gli stivali» debutterà martedì 15 maggio con una doppia recita alle 17.00 e alle 18.30.

L'opera è interamente prodotta dalla Fondazione Petruzzelli.

Musiche: Nicola Scardicchio

Libretto e regia: Maria Grazia Pani

Direttore dell’Orchestra: Alvise Casellati

maestro del Coro: Fabrizio Cassi

scene: Francesco Arrivo

costumi: Luigi Spezzacatene

disegno luci: Gianni Mirenda.

Personaggi

Valentino Buzza / Il gatto

Paola Leoci / La gattina Berenice)

Daniele Adriani / Fortunato, ovvero Marchese di Carabà

Carlo Sgura / Antonino, fratello di Fortunato

Francesco Auriemma / Fanigliulo, altro fratello di Fortunato

Alberto Comes / Il Re di Bordonia

Teresa Di Bari / La Regina di Bordonia

Claudia Urru / La Principessa

Kamelia Kader / La Strega Vastrusa

MATINÉE PER LE SCUOLE

Da mercoledì 16 maggio a giovedì 31 maggio e da giovedì 22 novembre a mercoledì 28 novembre.

Per informazioni: ufficioscuola@fondazionepetruzzelli.it – 080.975.28.35.

RECITE POMERIDIANE

sabato 24 novembre // ore 17.00 e 18.30

domenica 25 novembre // ore 18.30

Il costo dei biglietti per le pomeridiane è di 5 euro con posto numerato e per qualsiasi ordine. I biglietti sono già in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.bookingshow.it.

Per informazioni: 080.975.28.10