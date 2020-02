Seminario gratuito condotto da Gianluca Magi 'GdE follow the white rabbit'

''Prima del cane, il miglior amico dell’uomo è l’Immaginazione. Purtroppo invecchia precocemente. Aggrinzisce, man mano che cresciamo. Per diventare prima un’ombra. E poi una menzogna. Che peccato! se pensi che oggi per vivere è necessaria molta più immaginazione di quella di cui disponiamo o che ci reprimono o che, a nostra volta, reprimiamo negli altri.

Perché è così necessaria? Perché privo d’Immaginazione sei totalmente prevedibile. Fattore non trascurabile, se pensi che in generale il successo di un’impresa umana è inversamente proporzionale alla sua prevedibilità.

Considera il Gioco dell’Eroe un Immagino-stimolatore in un percorso all’avanguardia, fuori dagli schemi, ad alto quoziente psico-ludico e a elevato tasso di meraviglia. E sarai prossimo alla Realtà.

Se l’immagine dell’Immagino-stimolatore non ti calza, allora te ne offro un’altra. Il Gioco dell’Eroe è un forma di Judo dell’Immaginazione.

Il judo è un’arte marziale di origini antiche. Il nome rinvia a un principio che è l’opposto della forza bruta: il termine ju 柔, ha un’ampia gamma di significati, tra i quali “cedevolezza”, “flessibilità”, “dolcezza nella forza”, “forza nella dolcezza”. L’idea di base è che l’ombra può essere conquistata dalla luce, la luce può essere conquistata dall’ombra.Do 道 ha una valenza spirituale, di accesso a un livello di consapevolezza superiore. Indica la Via (Tao): la fioritura interiore che rende il Giocatore una persona migliore. Il principio dell’interiorità attraverso la pratica del Gioco dell’Eroe. La fondamentale, imprescindibile differenza tra un guerriero in cerca di vittoria e un guerriero in cerca di Luce. La vittoria non è lo scopo della pratica GdE. È una conseguenza. E se la vittoria non è collettiva, è egoismo. Per miserabili''.



IL PROGRAMMA:

Andare oltre lo specchio e dare alla luce la tua Vocazione innata è la funzione dell’originale seminario condotto da Gianluca Magi, che si avvarrà di video immersivi, creati dall’Autore, durante la parte teorica che precede la parte pratica.

È l’inizio di un’avvincente avventura insieme…Ci puoi scommettere il naso!



POSTI LIMITATI:

Il Gioco dell'Eroe è uno spazio d’integrità, intimità e collaborazione in cui possiamo condividere, dialogare in profondità e connetterci in autenticità, senza giudizio. Per una fondamentale fioritura personale e collettiva. Dunque, non è per le resse da arene o palazzetti dello sport.

I partecipanti (meglio, i Giocatori) avranno la possibilità di rimanere in CONTATTO DIRETTO con Gianluca Magi, attraverso la pagina segreta Facebook che sarà aperta il giorno seguente al seminario.

I Giocatori riceveranno in dono un esclusivo GdE LogBook (Diario di bordo) e matita rossa GdE1 + NOVITÀ:

riceveranno gratuitamente il link da cui ascoltare e/o scaricare il brano di Cristoforo Magi "Follow the White Rabbit", bijou musicale che rasserena il Cuore e la Mente.



GIANLUCA MAGI:

È uno dei più brillanti e accreditati studiosi di filosofie e psicologie orientali.

Tra i protagonisti più influenti nel campo dell’evoluzione umana, è autore di bestseller: la sua opera, tradotta in 33 Paesi, ha inaugurato diverse tendenze ed è fonte d’ispirazione in vari campi del pensiero.

Ha fondato a Pesaro, centro d’eccellenza transdisciplinare, che dirige con FRANCO BATTIATO: www.incognita.online .

Già docente all’Università di Urbino, abbandona l'insegnamento universitario nel 2012 per dedicarsi al “Gioco dell’Eroe”, un grande progetto di percorso evolutivo diffuso nelle maggiori città italiane: www.giocodelleroe.it



COSA DICONO DI GIANLUCA MAGI E DEL GIOCO DELL'EROE:

«Il Gioco dell’Eroe è un grande sasso gettato in un immobile stagno. Un invito diretto alla vita interiore e alla sua inevitabile trasmutazione evolutiva» - FRANCO BATTIATO



«È singolare come io e Gianluca Magi condividiamo gli stessi gusti in questa tradizione iniziatica che risale alla notte dei tempi». - ALEJANDRO JODOROWSKY



«Conosco l'autore, mi è simpatico e, anche se è un esperto di filosofia orientale, mi fido di lui». - CORRIERE DELLA SERA



«In Italia, Gianluca Magi è una specie di star. Brilla perché sta in ombra».

- PANORAMA