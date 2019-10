La compagnia 'I gemelli di Guidonia' con il nuovo spettacolo “Discopatia – dica 33 giri” al Teatro Forma

Venerdì 18 ottobre per la rassegna “Sorrisi e Canzoni” organizzata dalle associazioni culturali I buffoni del destino ed Echo Events, al teatro Forma di Bari si esibiranno i Gemelli di Guidonia, composto dai fratelli Acciarino, Pacifico, Gino ed Eduardo, collaboratori di Fiorello, con il nuovo spettacolo “Discopatia – dica 33 giri”, uno spettacolo comico-canoro.

Questo show, il cui sipario è previsto per le 21, è il primo di una serie di spettacoli nata cinque anni fa da un’idea dei presidenti delle associazioni organizzatrici, rispettivamente Fabiano Marti e Donato Sasso, che proseguirà fino a marzo e che abbraccerà non soltanto la comicità, ma anche altre forme di spettacolo come la musica, il gospel e la commedia.

Di origine napoletana, ma residenti nella zona di Roma da oltre dieci anni, Pacifico, Gino ed Eduardo, si sono avvicinati al canto da bambini. Pacifico si divertiva a suonare una piccola tastiera presente nella loro abitazione, Gino mostrò presto le sue doti canore, evidenziando delle buone qualità vocali ed esibendosi in breve tempo con il fratellino. Della serie “non c’è due senza tre”, anche Eduardo fu inglobato nel gruppo, creando l’armonia perfetta. Nel loro percorso artistico, in breve tempo sono arrivate importanti esperienze che hanno fatto scoprire una spiccata vena comica, una particolare capacità d’improvvisazione e una naturale effervescenza, aspetti che hanno permesso di arricchire sempre di più i loro spettacoli, arrivando a creare uno stile del tutto nuovo e originale. Importante per loro è stato l’incontro con Fiorello, avvenuto a seguito di una visita dei tre durante una puntata del programma “Edicola Fiore” di cui poi sono diventati parte del cast. La collaborazione con il noto presentatore continua ancora oggi, al punto che da novembre saranno impegnati con lui per il nuovo programma su Raiplay.

Al teatro Forma, il trio presenterà per la prima volta a Bari questo show comico-canoro frizzante e coinvolgente, diretto dal regista Antonello Costa, che trascinerà lo spettatore in forme di intrattenimento del tutto innovative.

Teatro Forma – Via Fanelli – Bari

Infotel: 3452682772

Apertura: 20:30