Ruvo di Puglia si illumina e omaggia Leonatrdo Da Vinci con 'Genius Luci - Luci e Suoni d'Artista'

Sabato 7 dicembre alle ore 20.30 da Piazza Matteotti e in tutto il centro storico si accenderanno le nuove Luci e Suoni d'Artista - Ruvo di Puglia per il quarto anno consecutivo!



GENIUS LUCI è il titolo di questa edizione, un omaggio al metodo di ricerca del genio Leonardo da Vinci nei 500 anni dalla sua morte, all'approccio ludico del suo più grande erede del 900, il designer italiano Bruno Munari, con tante citazioni anche questa volta alle metafore sulle città di Italo Calvino.



Le opere realizzate dalla cittadinanza, sotto la guida di designer, artigiani, makers, maestri della cartapesta insieme a scuole e associazioni, illumineranno Ruvo Di Puglia sino alla fine di gennaio.



Questo il programma speciale per il 7 dicembre!



Dal pomeriggio fino a tarda ora:

visite guidate con aperture straordinarie dei monumenti cittadini (info e prenotazioni: Info Point Ruvo di Puglia, 080 362 8428)

animazione di strada per le vie della città

percorsi del gusto in ristoranti, caffè, locali cittadini.



E poi..



ore 20.30 tutti in piazza Matteotti con il naso all'insù per partecipare all'accensione simultanea di Luci e Suoni d'Artista e scoprire cosa succede lungo tutto l'itinerario, fra le luci e i suoni delle associazioni, bande, scuole, gruppi musicali della città.



Una serata unica che segna l'avvio delle festività