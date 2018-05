Geometrie di Gusto - Vini e Formaggi in Bottaia

Geometrie di Gusto è la serata che Apulia Wine Tours organizza in collaborazione con l'Azienda Agricola Mazzone per far incontrare non una, bensì due vini in verticale, con una linea di formaggi prodotti nella splendida Altamura da Giovanni Tortorelli.



A partire dalle 20.30 nella splendida cornice della bottaia Mazzone degusteremo 4 annate di Malvasia Bianca Immensus, il vino scelto per l'ultimo G7 che ha avuto luogo a Bari, iniziando dall'edizione 2004! Seguirà una mini verticale con 2 annate di Dandy, il rosato da Nero di Troia di casa Mazzone che ha già sorpreso molti.



Giovanni Tortorelli, produttore altamurano di formaggi con un'attenzione particolare per la genuinità degli ingredienti, farà incontrare queste due verticali con una selezione dei suo formaggi in un abbinamento di sicuro gusto. A soddisfare i palati più attenti ai sapori autentici della nostra tradizione ci sarà anche dell'ottimo pane di Altamura nonché un primo piatto.



Il costo della serata è di 20 euro a persona, ridotto a 35 euro per prenotazioni di coppia. I posti sono limitati a 30 per garantire la necessaria tranquillità durante la degustazione in bottaia, consigliamo quindi di prenotarvi con il massimo anticipo possibile.

Per farlo potete inviare un messaggio via Facebook alla pagina Apulia Wine Tours o un sms/whatsapp al numero 366 3938647