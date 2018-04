Sul palco del Petruzzelli in scena la Trisha Brown Dance Company con "Geometry of quiet"

Nel 1970 Trisha Brown fonda la sua Compagnia ed esplora i luoghi di Soho il suo quartiere cittadino adottivo, attraverso la creazione di coreografie per spazi alternativi, tetti e pareti degli edifici inclusi, giocando con la gravità, sfruttandola e in alcuni casi sfidandola. Le sue ricerche sul movimento hanno reso straordinario il gesto quotidiano mettendo in discussione il concetto stesso di spettacolo. Si è spinta oltre i limiti della coreografia anche attraverso l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, cambiando la danza moderna per sempre. Dal 1961, anno in cui dopo gli studi si è trasferita a New York, sino al 2017 ha creato oltre 100 coreografie.

GEOMETRY OF QUIET (2002)

coreografiaTrisha BROWN

musicaSalvatore SCIARRINO

GROOVE AND COUNTERMOVE (2000)

coreografiaTrisha BROWN

musicaDave DOUGLAS

SET AND RESET (1983)

coreografiaTrisha BROWN

musicaLaurie ANDERSON

lunedì 28 maggio / ore 20.30 [turno A]

martedì29 maggio / ore 20.30[turno B]

mercoledì 30 maggio / ore 20.30[turno C]

giovedì 31 maggio / ore 20.30[turno D]

In collaborazione con ATER | Associazione Teatrale Emilia Romagna