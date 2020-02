Ghali incontra i fan della Feltrinelli di Bari

Ritmi da club e riff che rimangono incollati intesta, Ghali si è fatto conoscere sulla scena rap italiana con Album e ora, a distanza di 3 anni, presenta il suosecondo e atteso progetto discografico, DNA. Il rapper, per l'occasione, incontra il pubblico efirma le copie del suo ultimo album.Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o nei Feltrinelli Village e ritira il pass* che dà accesso esclusivo al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero

DOMENICA 1 MARZO 2020 DALLE ORE 15:00

BARI - Via Melo 119