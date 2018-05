Ghemon Live all'Eremo Club di Molfetta

Dopo il grande successo della prima parte del tour e i numerosi sold out, GHEMON arriva sabato 12 Maggio all'EREMO CLUB di MOLFETTA (BA), per presentare dal vivo il nuovo album "Mezzanotte" supportato dalla sua band "Le Forze del Bene".



GHEMON è tornato dopo il grande successo di critica e pubblico del suo ultimo disco "ORCHIdee", con "Mezzanotte", un lavoro coraggioso, carnale, fisico, dove la musica viene usata come terapia per riemergere da momenti difficili, un bilancio sincero nonostante i successi e gli eccessi, un'autoanalisi dell'uomo Gianluca prima che dell'artista GHEMON. "Mezzanotte" è quindi la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione Hip Hop."Mezzanotte" (Macro Beats / A1 entertainment) ha esordito al terzo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e il "Mezzanotte Tour" ha fatto registrare numerosi sold out in tutta la Penisola consacrando Ghemon quale punto di riferimento di una scena in continua evoluzione. Il suo talento nella scrittura e nell'interpretazione dei brani gli sono valsi inoltre la chiamata di Roy Paci e Diodato per Sanremo 2018, per i quali ha cantato come ospite nella serata dedicata ai duetti.

GHEMON

"Mezzanotte" TOUR

Sabato 12 Maggio

EREMO CLUB

Via Giovinazzo

MOLFETTA (BA)

ore 22:00

Ingresso Euro 12 + d.p. o Euro 15 in cassa

Qui le prevendite