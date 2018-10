Ghost-Note, la super-band guidata da Robert “Sput” Searight e Nate Werth, in concerto al Teatro Forma

l dinamico duo ritmico di Dallas composto da Searight e Werth, membri degli “Snarky Puppy”, arriva in Italia per presentare al pubblico il nuovo progetto Ghost-Note: una super band composta da musicisti di primissimo piano nella scena internazionale. L’appuntamento è in programma domenica 25 novembre alle 21.00 al Teatro Forma a Bari. Un incredibile viaggio in musica ispirato alle influenze di James Brown, J Dilla e Beastie Boys, fino ai groove folcloristici dell'Africa occidentale, afro-cubana e brasiliana.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.it.



LINE UP:

Robert “Sput” Searight (Snarky Puppy, Herbie Hancock, Kendrick Lamar) – batteria

Nate Werth (Snarky Puppy) – percussioni

Dwayne “MonoNeon” Thomas (Prince) – basso e chitarra

A.J. Brown (Snoop Dogg, Fred Hammond) – basso

Sylvester Onyejiaka (Prince, Quantic) – sassofono e flauto

Dominique Xavier Taplin (Prince, Toto) – tastiere

Jonathan Mones (Funky Knuckles, RC & The Gritz) – sassofono e flauto

Mike Jelani Brooks (Kirk Franklin, RC & The Gritz) –sassofono e flauto

“GHOST-NOTE”

Domenica 25 novembre 2018

Teatro Forma, Via G. Fanelli, 206/1, 70125 Bari (BA)

Inizio ore 21:00

PREVENDITA ONLINE e presso tutti i punti vendita del circuito TicketOne.it

Infoline: 393 9639865

Email: info@bassculture.it