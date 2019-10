Gianfranco Menzella trio, musiche di Jimmy Smith, Miles Davis e Horace Silver a Palazzo Pesce

Sabato 29 febbraio 2020 alle ore 20.30 Palazzo Pesce ospita il Gianfranco Menzella Trio con Vito Di Modugno all’organo e Mimmo Campanale alla batteria.



Un concerto in Puglia in cui swing, blues e funky-jazz si fondono per far rivivere le musiche di Jimmy Smith, Miles Davis e Horace Silver. Tre pilastri del panorama musicale del Novecento affidati al gusto e alla sensibilità di tre musicisti d’eccezione: Gianfranco Menzella, diploma in Sassofono presso il Conservatorio Duni di Matera con massimo dei voti e lode, numerosi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, collaborazioni con Fabrizio Bosso, Mike Rosen, Jerry Bergonzi, Eric Marienthal e Steve Grossman, e più di dieci fra incisioni discografiche e libri di tecnica strumentale; Vito Di Modugno, organista, pianista e bassista, diploma in Pianoforte e Musica Jazz, attualmente docente di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio Duni di Matera, eletto per tre anni di seguito tra i migliori dieci organisti al mondo dalla prestigiosa rivista americana «Downbeat» e una carriera nei cinque continenti a fianco di artisti del calibro di Patty Pravo, Dionne Warwick ed Enrico Rava; e Mimmo Campanale, batterista con la vocazione per il jazz, una attività concertistica che lo vede esibirsi in tutta Europa in occasione di numerosi festival tra cui Jazz in Italy, Odejon Jazz Festival, Italia Jazz St. Louis e All That Fusion, e collaborare con nomi prestigiosi del panorama internazionale come Roberto Ottaviano, Simona Bencini, Dee Dee Bridgewater e Al Jarreau.



Una serata dai suoni ricercati con sapienza e attenzione perché, per dirla con Miles Davis, “musica e vita sono solo una questione di stile”.