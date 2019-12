Gianna Nannini in concerto sul palco del Palaflorio di Bari

Dopo l’annuncio di un tour europeo, a partire da maggio 2020, e del suo concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che si terrà il 30 maggio 2020, GIANNA NANNINI da novembre 2020 si esibirà in tutta la penisola con un tour nei principali palasport!

La rocker italiana per antonomasia porterà sul palco il suo nuovo album di inediti “LA DIFFERENZA” e i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, in cui ha conquistato generazioni di fan con il suo marchio di fabbrica che unisce dolcezza melodica e trascinante energia.



Le date:

18 novembre 2020 Bari, Palaflorio

19 novembre Napoli, Teatro PalaPartenope

21 novembre Catania, Palacatania

25 novembre Villorba, Palaverde

28 novembre Torino, Pala Alpitour

1 dicembre 2020 Asago (Mi), Mediolanum Forum

3 dicembre 2020 Roma, Palazzo Dello Sport



Con la sua voce unica e la sua presenza scenica inconfondibile, Gianna in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza!

Il tour europeo partirà da Londra il 15 maggio per poi proseguire a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e arrivare a giugno in Germania per 4 date. Un lungo viaggio che si concluderà ad ottobre, quando si esibirà di nuovo sui palchi della Germania con 6 date e poi su quelli della Svizzera con 2 date (#GNEuropeanTour).

Le prevendite sono disponibili da sabato 30 novembre, alle ore 16.00 in esclusiva per il fan club (fino a lunedì alle ore 10.00), da lunedì 2 dicembre su Ticketone.it (dalle ore 11.00) e da lunedì 9 dicembre nei punti vendita abituali (dalle ore 11.00).