Gianni Ciardo all'Orto Domingo per presentare il suo lavoro editoriale “Verosimile”

Mercoledì 15 luglio a Orto Domingo il comico e regista barese Gianni Ciardo illustrerà il suo lavoro editoriale “Verosimile” come appuntamento “fuoriprogramma” all’interno della rassegna di libri, musica e illustrazione “Incontri a cielo aperto”, organizzata dal Municipio II del Comune di Bari e dalla commissione Cultura e Sport, presenziata dall’avvocata Alessandra Abbatescianni, durante il quale sarà presentato il libro “Verosimile” di Gianni Ciardo.

Il libro, edito da Line-o-type nel 2019 è un viaggio imbastito dall’autore durante il quale intervista ventisette personaggi diversi: da Casanova a Geppetto, da D’Annunzio a Adamo ed Eva, da Cleopatra a Leopardi e chiude con un testo ispirato al testo scritto dallo stesso Gianni Ciardo per il “Carnevale degli animali” di Camille Saint Saens. La lettura del libro sorprende, diverte e fa pensare. Agli intervistati Ciardo pone domande esistenziali, conversando di futuro, di amore, di teatro, di visioni della vita, sempre sul filo dell’impossibile che muta in possibile o, se si vuole, in possibilità. Durante questo appuntamento, che avrà inizio alle 19:30 e il cui ingresso sarà gratuito, il noto comico e regista barese offrirà alla platea momenti di lettura di brani del testo

Location di questo appuntamento e di tutta la rassegna sarà Orto Domingo, area gestita dal 2015 dall’APS Parco Domingo comunità empatica e sostenibile, che si sviluppa in una zona di circa 10.000 metri quadrati, di proprietà del Comune di Bari, che al momento rappresenta un laboratorio urbano in cui sperimentare diverse modalità di aggregazione sociale basate sull'empatia. L’accesso agli incontri sarà gratuito e aperto a tutti previa prenotazione per email all’indirizzo presidente@associazioneparcodomingo.org e muniti di documento d’identità, per rispettare al massimo le norme anticontagio.

Orto Domingo – via Lucarelli - Bari

Info: 3298993267

Inizio attività: 19:00