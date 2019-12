Alla libreria La Feltrinelli di Bari, Gianni Ciardo presenta il suo nuovo libro 'Verosimile'

Il 4 dicembre 2019, alle ore 18:30, alla libreria La Feltrinelli di Bari, Gianni Ciardo presenterà il suo nuovo libro, dal titolo Verosimile. Al suo fianco, Francesco Costantini, giornalista che ha curato anche la Prefazione al libro e Miguel Gomez della casa editrice LineOType. Verosimile è un viaggio nel tempo sospeso di un ideale lunga intervista che l’Autore imbastisce con 27 personaggi diversi. Da Casanova a Geppetto, da D’Annunzio ad Adamo ed Eva, da Cleopatra a Leopardi e fino a Gesù e così via, il libro sorprende, diverte, fa pensare. A chiudere i giochi un inedito ispirato al testo scritto dallo stesso Gianni Ciardo per il “Carnevale degli animali” di Camille Saint Saens.

Gianni Ciardo si muove fra interrogativi, riflessioni, pensieri ed esilaranti situazioni, inducendo il lettore a sorridere, alla maniera surreale che a lui piace tanto e che non tarda a rivelarsi trascinante e di grande curiosità. La verve del racconto, lungo quasi duecento pagine, è tutta nel credere possibile anche l’impossibile, perché come dice Gianni, “l’utopia non esiste”.

Con “Verosimile", Gianni Ciardo consacra anche il suo lungo amore per il Teatro, ininterrotto da ormai 40 anni, rivelando al lettore, a più riprese, la sua visione del palcoscenico, su cui sale convinto com’è che

“Le persone respirano e basta, i personaggi fanno respirare." “Verosimile" è una scommessa anche per un futuro nuovo spettacolo di Gianni Ciardo che debutterà alla Vallisa di Bari a Marzo 2020 e sarà in scena anche al Teatro Traetta di Bitonto il 27 e 28 Marzo 2020.

Il libro ha avuto il patrocinio morale del Comune di Bitonto e dell’Autorità Portuale di Bari e sarà distribuito presso le librerie di Puglia e on line.

Maggiori informazioni sul firmacopie che Ciardo farà presso librerie e luoghi di cultura, direttamente sul suo sito ufficiale www.gianniciardo.net e sui social.