A Capurso storie di vinile: Gianni Morandi "Andavo a cento all'ora" e l'anno 1962

Ultimo appuntamento del 2018 con storie di vinile, tra musica, parole, libri, arte ed enogastronomia. Novanta minuti dedicati a un disco, al suo autore, alla storia. L’innovativo progetto ideato da Michele Laricchia con l’ausilio di Vito Prigigallo e Luca Basso, e organizzato dall’amministrazione comunale di Capurso in collaborazione con le associazioni culturali Multiculturita J.S. e Kirikù, si svolgerà a Capurso sabato 22 dicembre (inizio ore 19.30), presso l’ Hotel 90 (via Magliano, 62).

L’appuntamento sarà interamente dedicato a Gianni Morandi e all’anno 1962, dato in cui fu pubblicato il 45 giri Andavo a cento all’ora. Sarà ripercorso il lungo percorso artistico del musicista di Monghidoro e, per l’occasione, si toccheranno i principali eventi musicali e storici del 1962.

L’appuntamento sarà impreziosito dallo scoppiettante Sing Joy Gospel Concert a cura dell'associazione Kumanta, offerto nell'ambito delle iniziative del cartellone Natale a Capurso dall'associazione dei commercianti capursesi AssComCrea.

Ospiti della serata, saranno: Vito Prigigallo, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno; Mariangela Giordano, esperta in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, che tratterà di libri e film; Michele Laricchia, ideatore del Multiculturita Summer Jazz Festival, vicesindaco del comune di Capurso e Alceste Ayroldi, docente, saggista e critico musicale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Informazioni. Ufficio cultura comune di Capurso: 080.4551124.

