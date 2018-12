Gigante live - festa di fine tour a Putignano

Sul palco della nuova sala del Macello di Putignano, il concerto di Gigante, tra i nuovi artisti italiani più promettenti del 2018

Sarà la sua festa di fine tour!





GIGANTE - Tempesta tour

Gigante fa pop invernale suonato con l’ukulele.

Il sound di Gigante è un mix di folk e new wave, con sfumature post punk ed elettronica, il risultato finale è come se i Beirut e il loro ukulele avessero incontrato Iosonouncane, e da questo meeting ne fosse scaturito un disco cantautorale italiano, ma che non suona come i classici dischi italiani. I testi, malinconici alla 'Ken il Guerriero', ma allo stesso tempo pieni di speranza, catapultano l’ascoltatore nell’ambiente immaginario di Gigante: un mondo freddo distrutto dalle guerre e dai disastri atmosferici dominato dalla legge del più forte e dallo spirito di sopravvivenza. Deserti innevati, fiumi, boschi, montagne, la necessità di unirsi in gruppo per riscaldarsi e andare avanti nella ricerca di qualcosa in cui credere per sopravvivere, sono questi gli elementi principali che creano il mondo onirico e allo stesso tempo reale di Gigante.



GUARDA I VIDEO

'Guerra': https://youtu.be/Qz8Bo4WOZBg

'Sopravvissuti': https://youtu.be/tZTH-FF8AMI

'Ken il guerriero' live: https://youtu.be/-9Yg7aVqP10



ASCOLTA su Spotify: https://goo.gl/HLZNsk







Ospiti:

- Gulliver (Giò Sada)

- Molla

- Le cronache marziane







venerdì 28 dicembre

GIGANTE live @ Macello, Putignano

start ore 21.30

INGRESSO 3 euro



Quadro sarà aperto, prenotazioni al 351.5222939





IL MACELLO

Laboratorio Urbano di Putignano

Via S. Caterina da Siena

info@imakeweb.it

+39 080 4054878