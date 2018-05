Gionny Scandal incontra i fan alla Feltrinelli di Bari

GIONNY SCANDAL incontra i fan e firma le copie del suo nuovo disco EMO, un album d’inediti che ben rispecchia la sua personale crescita artistica senza dimenticare il suo stile inconfondibile che da sempre lo contraddistingue. Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero