Un viaggio nel tempo tra musica e teatro, alla Cittadella degli Artisti in scena Gilgameš – Racconto in musica

Uno scontro che affonda le radici nelle leggende dei sumeri, per un emozionante viaggio nel tempo tra teatro e musica. Va in scena sabato 22 febbraio Gilgameš – Racconto in musica, produzione Teatri di Bari/Kismet in programma alle ore 20.30 alla Cittadella degli Artisti di Molfetta (BA). Per il quinto appuntamento della Stagione di Prosa Teatri di Bari alla Cittadella degli Artisti sul palco saranno la voce di Teresa Ludovico e gli strumenti dei maestri Cesare Pastanella e Michele Jamil Marzella a guidare il pubblico alla scoperta delle vicende di Gilgameš

Lo spettacolo

una storia scritta e raccontata da Teresa Ludovico

alle percussioni M° Cesare Pastanella

trombone e radong M° Michele Jamil Marzella

...e venne alla luce Gilgameš... nell’antica terra dei Sumeri, inzuppata dalle acque del Tigri e dell’Eufrate, sorgeva Uruk, la città d’argilla, Gilgameš era il sovrano. Forte e tenebroso,

a grandi passi conquistava terre e misteri.

Orgoglio e arroganza fasciavano il suo cuore. Allora la dea madre gli creò Enkidu di pari coraggio e valore. I due come tori selvaggi si scontrarono...si leccarono le ferite... furono amici per sempre. Nella foresta dei cedri si inoltrarono e Baba mostruoso cadde, come tronco, sotto la scure.

Allora gli dei si vendicarono e decretarono la morte di Enkidu. Gilgameš pianse per sei giorni e sei notti... e acqua e acqua inondò il mondo. Quando venne l’alba del settimo giorno fu quiete e silenzio...

L’evento è a pagamento. Il botteghino è aperto dal martedì alla domenica dalle 17 alle 20. Per informazioni si può mandare una mail a info@cittadellartisti.it o chiamare il numero 3921638782.

BOTTEGHINO

Biglietto

Intero € 15

Ridotto* € 12

* under 25, over 65 e possessori Cittadella Card