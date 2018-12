'Paoli canta Paoli' al Teatro Petruzzelli di Bari

Il 29 gennaio, al Teatro Petruzzelli, Gino Paoli, una delle leggende della musica italiana, presenterà a Bari il suo ultimo progetto live “Paoli canta Paoli”, in cui sarà affiancato da tre giganti del jazz italiano come Rita Marcotulli al pianoforte, Alfredo Golino alla batteria ed



Ares Tavolazzi al basso. Paoli ripercorrerà la sua prolifica produzione a cominciare dai suoi più grandi successi come Il cielo in una stanza, La Gatta, Una lunga storia d’amore e tanto altro.