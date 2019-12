Sabato 28 dicembre (ore 21:30, biglietti disponibili al botteghino) Gio Evan arriva alla Casa delle Arti di Conversano con il "Natura Molta Tour", organizzazione di Ubique Concerti. Questa nuova tournée è partita lo scorso 27 novembre dai Magazzini Generali di Milano e sta portando il poliedrico artista sui palchi dei più prestigiosi club del Paese.



Dopo il successo da nord a sud con lo spettacolo “Capta – tornate Sovrumani”, Gio Evan torna alla dimensione live accompagnato da una piccola orchestra, con le sue doti di cantautore, poeta e performer, che fanno di lui un personaggio unico nel panorama italiano: “Parlerò di presunzione e autostima, come e quando riconoscerli, dell'importanza di riconoscere la bellezza che si fa, di bene incondizionato e rivoluzione gentile. Parlerò di quanto sia importante e sacro ritornare a giocare, di come il gioco sia la cosa più seria rimasta da fare. Parlerò di acrobazie e di acrobati in un mondo che ha dimenticato come si fanno i salti mortali”, racconta. Laddove "Natura Molta" si pone come atto di ribellione alla "natura morta".



In apertura al concerto di Gio Evan ci sarà Laura Pizzarelli. La giovane cantautrice pugliese presenterà in anteprima il suo disco d'esordio "Post Millennio, in uscita il 17 gennaio 2020, un lavoro frutto della sedimentazione di idee, pensieri, emozioni che prendono forma e diventano colonne sonore di istanti di vita. L’album è stato finanziato grazie ad una campagna di raccolta fondi di successo sull’innovativa piattaforma di crowdfunding editoriale commON Music che abbina il sistema del crowdfunding all’editoria musicale: i sostenitori del progetto, infatti, sono a tutti gli effetti partner e supporter dell’artista.