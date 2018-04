Gioacchino Gesmundo, i personaggi della storia raccontati ai bambini

Dopo aver raccontato AdamoEdEva, GiulioCesareECleopatra, Federico II e Giuseppe ed Anita Garibali, il percorso dedicato ai personaggi della storia raccontati ai bambini si chiude con il racconto di una grande personalità di Terlizzi importante a livello nazionale: il professor Gioacchino Gesmundo, partigiano, vittima dei nazisti alle Fosse Ardeatine.



Nel racconto si mescolano attori e burattini, se una colomba bianca racconterà la storia di Gesmundo, ma anche del sacerdote terlizzese Don Pietro Pappagallo, i tedeschi verranno rappresentati dai satirici fumetti di Bonvi, gli Strumptrumppen, usati come burattini.

Il tutto per rendere leggero ed alla portata dei piccoli spettatori un periodo per nulla bello della storia d'Italia