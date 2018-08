Nel Castello di Gioia del Colle il concerto di Gioacchino e Michele Visaggi

Concerto barocco per violino e clavicembalo con Gioacchino e Michele Visaggi, di scena nel Castello Svevo di Gioia del Colle venerdì 10 agosto (ore 20, ingresso libero). L’appuntamento è organizzato dal Polo Museale della Puglia con la collaborazione dell’Associazione Misurecomposte e la direzione artistica di Flavio Maddonni. Il programma prevede musiche di Corelli (Sonata op. 5 n. XI e XII), Tartini (Sonata “Didone abbandonata”) e Bach (Sonata BWV1020).

Grande affinità per il repertorio barocco, Gioacchino Visaggi è risultato vincitore assoluto in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Trofeo Euterpe 2012, l’European Grand Prize of Music Mendelssohn Cup, il Concorso Eurorchestra e il Concorso musicale internazionale Satie. Ha partecipato in veste di solista a numerose rassegne di musica barocca, classica e contemporanea (Millico Festival, Traetta Opera Festival, L'ombra illuminata, Donne nella musica, I concerti del Collegium Musicum, Festival Urticanti, Festival Anima Mea) e ha collaborato in molti progetti e produzioni del Conservatorio Piccinni” di Bari.

Suo padre, Michele Visaggi, docente al Conservatorio Verdi di Milano, è un affermato specialista della musica barocca, che in un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero ha esplorato anche con solisti di fama internazionale quali Dan Laurin, Sergio Balestracci, Nanneke Schaap, Francesco D'Orazio e Alberto Grazzi.