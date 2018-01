Giobbe Covatta all'AnchecinemaRoyal con “La divina commediola”

Giobbe Covatta raddoppia le date con “La divina commediola”, in cartellone al teatro polifunzionale AncheCinema. Al sold out di sabato 13, infatti, si aggiunge la data in beneficenza di mercoledì 10 (alle 21, biglietti ancora disponibili), in favore della Onlus “Never Give Up” (www.never-give-up.it), l’associazione che si occupa della prevenzione e del trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

Fondata nel 2014, l’obiettivo della onlus è di sensibilizzare, prevenire, intercettare precocemente i fattori di rischio e trattare i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, per evitare che continuino ad essere la prima causa di morte per malattia tra i 12 e i 25 anni. In Italia si stima che vi siano oltre tre milioni di persone che hanno problemi con il cibo, il peso e l’immagine corporea, di queste il 70% sono adolescenti.

Nel suo spettacolo Giobbe Covatta, invece, ci presenta la sua personale versione della Divina Commedia totalmente dedicata ai diritti dei minori. I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri. Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, conoscere i modi più comuni con cui questi diritti vengono calpestati equivale a diffondere una cultura di rispetto, di pace e di eguaglianza per tutte le nuove generazioni.

La Programmazione del teatro Anche Cinema prosegue, venerdì 12 alle 21, con “ChangesBowie”, spettacolo di musica, immagini, video e racconti dedicati a David Bowie. In questo nuovo appuntamento ideato e condotto da Cesare Veronico, si punta sui suoi mille travestimenti, sui continui cambi di stile sonoro e sulla sua capacità di toccare tutte le arti. Per la realizzazione della serata, Veronico si affida alla collaborazione di Francesco De Nicolo, Nole Biz, Rosalba Tisbo, Valeria Lopez e Giacomo Pepe.

Per la rassegna musicale “Jazz for”, lunedì 15 alle 21, il chitarrista barese Guido Di Leone con la sua Pocket Orchestra e la cantante Francesca Leone, saranno di scena con un concerto di solidarietà in favore di U.N.I.T.A.L.S.I.

Con Guido Di Leone (chitarra) Alberto Di Leone (tromba), Vito Andrea Morra (trombone), Mike Rubini (sax alto), Francesco Lomangino (sax tenore e flauto), Gianluca Fraccalvieri(contrabbasso), Fabio Delle Foglie (batteria) Francesca Leone (voce).

“Pur di fare musica”, in programma sabato 20 alle 21, è il titolo dello spettacolo diretto da Alberto Di Risio che vede protagonista il musicista Paolo Belli. Lo show alterna momenti recitati comici ed esilaranti, ad altri puramente musicali nei quali trovano spazio, riarrangiati per l’occasione, non solo i brani più noti e amati del repertorio di Belli, ma anche alcuni tributi ai suoi grandi “maestri”. Con Belli in scena Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli.

Il teatro polifunzionale AncheCinema di Bari è in corso Italia 112 ed è possibile utilizzare il parcheggio convenzionato in corso Italia 45 (Biglietti ONLINE disponibili su Bookingshow.com info: 329.611.22.91).