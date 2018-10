"Giobbe", lo spettacolo teatrale prodotto da Resextensa con Artemisia Teatro in scena all’AncheCinema

“Giobbe”, lo spettacolo teatrale, produzione ResExtensa in collaborazione con Artemisia Teatro, andrà in scena a cura della compagnia Formediterre per la regia di Antonio Minelli, con Silvia Mastrangelo, in programma giovedì 25 ottobre, alle ore 21.00, presso l’AncheCinema.

Info e prenotazioni

333 907 2419 3491526632-340 2944808

giobbe@resextensa.it