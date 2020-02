Ultimo appuntamento per Admoveo a Gioia del Colle con 'Giobbe'

Admoveo-Teatro in Masseria: un legame autentico tra arte e realtà. Admoveo nasce in terra delle Puglie. Sorgente di incontri culturali, volti alla diffusione della conoscenza attraverso le arti, nonché ad un rinnovamento del rapporto tra attore e spettatore.

Tra le province di Bari, Taranto e Lecce: 3 rassegne, 35 serate, tra musica, danza e teatro, un pubblico variegato e attento ed un buon riscontro della stampa. Un circuito culturale indipendente: porto, per sempre più numerosi naviganti dell’arte, regionali e nazionali.



Domenica 1 Marzo, la rassegna teatrale ADMOVEO ritorna a Gioia del Colle, presso Masseria Canale a Levante (Via Vicinale Indellicati, 1812) con GIOBBE, di Lodovico Balducci, per la regia di Antonio Minelli, con Silvia Mastrangelo. In uno spazio scarno ed evocativo, elegante ed apparentemente immobile, suoni stranianti e musiche intime, intense, talvolta briose, guidano Giobbe in un percorso attraverso il “proprio tempo”. La protagonista, una donna borghese malata terminale, si trascina, si ribella, si racconta, in un continuo alternarsi di passato e presente, all’interno di una scacchiera teatrale, in cui ella stessa muove le pedine dei propri ricordi. Pensieri sepolti, sotto la coltre fittizia di una vita ordinata e ordinaria, dedita agli altri, si rivelano. Una crescente consapevolezza ed un’amara lucidità concedono a Giobbe una visione nuova di sé e del mondo, tanto aspra quanto, forse, pacificante.



La rassegna ADMOVEO – TEATRO IN MASSERIA, è un progetto dell’Associazione ADMOVEO, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gioia del Colle, supportato da Panificio Spinelli di Marinelli Antonia (Sammichele di Bari) // Cici S.r.l. - Ingrosso e lavorazione carni (Sammichele di Bari) // Sant'Agata - Macelleria Braceria (Sammichele di Bari).

L’intera rassegna è supportata da AMARUM del Liquorificio Fiume di Putignano.



Inizio spettacolo ore 18.30.

Posti limitati, consigliata la prenotazione: 333 1776789/389 5292329 - admoveo@formediterre.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/formediterreteatro/

Gallery