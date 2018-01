Gioca con l’età e vinci al Gran Shopping Mongolfiera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dal 5 al 7 gennaio, scova l’età dei personaggi misteriosi in galleria per aggiudicarti buoni shopping! Un’occasione ghiottissima, complici i saldi invernali! Si fa festa con l’età al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, in occasione del decimo compleanno del Centro Commerciale più fashion ed accogliente di Puglia, arriva una divertente attività tutta basata proprio sull’età, per divertire e gratificare i clienti. Partecipare è semplice: basterà cercare in galleria il palco dedicato all’originale gioco, sul quale si avvicenderanno personaggi di età sempre differente, compilare una cartolina e provare ad indovinare l’anno di nascita dei personaggi misteriosi. Per chi scoprirà l’anno corretto, certificabile dalla carta d'identità, subito 10 € di buoni shopping spendibili in galleria! E se nessuno dei partecipanti indovinasse l'età esatta? La possibilità di vincere il premio passa a coloro che si sono avvicinati di più alla soluzione! Non ci sono scuse per non partecipare! Tanti, infatti, i turni di gioco disponibili sia di mattina che nel pomeriggio: alle 11:00 e alle 12:00 o uno ogni ora dalle 16:00 alle 20:00. Una ghiotta possibilità di vincere buoni shopping spendibili dal 15 al 31 gennaio nei punti vendita in galleria aderenti all’iniziativa e fare un pieno d’acquisti per l’anno nuovo, complici anche i saldi invernali allo start proprio il 5 gennaio. Per tutti i vincitori, infatti, anche un pass per partecipare alla finalissima di domenica 14 gennaio alle 18:00 e gareggiare per vincere da 100 € fino a 1.000 € di buoni shopping. Regolamento completo sul sito www.granshoppingmongolifera.it.