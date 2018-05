A Palese torna "Giochi in piazza"

Al via domenica la II edizione di “Giochi in piazza” organizzata dall’associazione Va.Cul.Po con responsabile artistico Sandro Petruzzelli e la preziosa collaborazione di Mimmo Chieppa. Dopo il successo della prima edizione del 2014, l’evento viene riproposto al fine di rivitalizzare il territorio di Palese con intrattenimenti per i piccoli residenti. Previsti circa 100 partecipanti; i giochi si svolgeranno il 13 maggio su piazza Capitaneo, il 19 maggio presso il campo sportivo Gioacchino Lovero, il 27 maggio presso l’arena Sacro Cuore di Macchie. L’evento gode del patrocinio gratuito del Comune di Bari e del sostegno logistico – operativo del Gruppo Fratres di Palese, Asd Acquamarina, abbigliamento Crow81 e dell’accademia “Fatti per il successo”.