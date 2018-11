A Bari la prima edizione dell’evento sportivo “Giochiamo senza barriere” Bari 2018, organizzato dal Club “Puglia Champions” insieme a tutti i club Lions della provincia di Bari.

La manifestazione, che si terrà presso il CUS sabato 10 novembre, a partire dalle ore 9, è patrocinata da Comune di Bari, CONI, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Comitato Italiano Paraolimpico ed è organizzata in collaborazione con l’associazione “Il Vaso di Pandora” e l’ente “Auxilium” di Altamura,

L'evento, il primo in Puglia, vedrà insieme tutti i club Lions del Distretto 108/AB ed il neo club “Puglia Champions” uniti per Special Olympics. La manifestazione, che vedrà scendere in campo atleti con e senza disabilità, è un passo importante per la formazione di una società sempre più inclusiva. I Lions aderiscono altresì alla campagna “Adotta un atleta” che vedrà due atleti pugliesi partecipare ai giochi mondiali di Abu Dhabi nel marzo 2019.