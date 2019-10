Gioco per bambini: Chi è l'assassino? Cluedo dal vivo

6 indiziati e 6 enigmi da risolvere per potere capire chi ha ucciso, chi è l'assassino, chi metteremo in carcere?

Il gioco proposto dalla Ludoscuola Bim Bum Bum, s'ispira al gioco da tavola Cluedo, ma da questo si allontana per renderlo un gioco adatto ai bambini dai 5 ai 12 anni, i quali attraverso vari enigmi ed indizi cercheranno di capire chi è il colpevole

Un modo intelligente per divertirsi, socializzare e stare in compagnia..