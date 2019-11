GionnyScandal live al Demodè di Modugno

Black Mood è il nuovo disco di GionnyScandal, uscito lo scorso 6 settembre per Virgin Records (Universal Music Italy). Dopo l’ottimo riscontro dei precedenti singoli “Ti amo Ti odio” (oltre 8.9 milioni di views per il video ufficiale https://youtu.be/ZRHIRBl7log) e “Dove sei” (oltre 3,2 milioni di views per https://youtu.be/5gPA0nNnquU), e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e visualizzazioni su YouTube come “Per sempre” (oltre 25 milioni di views https://youtu.be/i1mt_RygEC4) e “Solo te e me” (oltre 32 milioni di views per https://youtu.be/iXbSEjn3aaE), entrambe certificate disco d’Oro dalla Fimi, “Black Mood” è il disco con il quale GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti dell’Emo Trap made in Italy, apre un nuovo capitolo in musica.

Il disco è un mix di elementi diversi in cui melodie Emo si intrecciano con la trap dando vita a delle sonorità uniche nel loro genere. Ricco di suggestioni musicali, Black Mood è un’esplosione di freschezza e di verità, frutto dell’evoluzione in corsa di Gionny che nonostante le mille difficoltà e la sua singolare storia non si è mai arreso, andando avanti attraverso la sola forza della musica. In una società 4.0 troppo spesso logorata dall’invidia e dall’odio, Black Mood vuole farci riflettere su quanto sia fondamentale non perdere di vista i rapporti umani e interpersonali. L’appeal internazionale del disco è da ricercare nelle collaborazioni d’oltreoceano, è impreziosito infatti dal feat con uno dei maggiori King dell’Emo Trap in America ovvero Global Dan nel brano “Goodbye” a cui si aggiungono le collaborazioni con Cyrus Yung e con Cal Amies.

In apertura ai concerti italiani di GionnyScandal si esibirà Dying In Designer, cantante e rapper di Chicago che ha approfittato di un 2018 estremamente difficili per creare una musica unica, capace di riportarlo nel mondo, usando ogni grammo di dolore e di tristezza. Originario del South Side di Chicago, il cantante Bobby O’Brien ha suonato in diverse band emo e hardcore sin dal liceo; il suo stile adesso è un mix unico di pop punk, emo e trap.

Ticket prevendita (TicketOne) http://bit.ly/Gionny_Demodé



Apertura porte h 20.00

Inizio concerto h 21.30



Ingresso gratuito per:

Bambini fino ad anni 8;

Accompagnatore di persona con disabilità.