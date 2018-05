Tra musica e arte, Parco 2 Giugno diventa il luogo di incontri degli studenti baresi per la Giornata dell'Arte

Anche quest’anno, il 18 maggio, Parco 2 Giugno si farà teatro della Giornata dell’Arte organizzata dalla Consulta Provinciale Studentesca in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e il Comune di Bari.

Un momento che coinvolgerà moltissimi studenti della provincia barese e che sarà un’opportunità per dare spazio all’immaginazione e all’espressione degli studenti con molteplici forme d’arte.



La Giornata dell’Arte avrà inizio alle 10:00 di mattina e proseguirà tutta la giornata fino a tarda sera. Durante l’evento si esibiranno diverse band di studenti di Bari e provincia e musicisti emergenti tra cui Roberto Colella, in arte Bobo. Inoltre ci saranno mostre artistiche tra cui una mostra fotografica frutto di un contest organizzato da SottoSopra Bari (movimento giovani per Save the Children) contro la discriminazione, e si esibiranno gruppi di ballerini. Ci saranno proiezioni di cortometraggi prodotti dagli studenti e collaboreranno alla giornata diverse associazioni tra cui Libera contro le Mafie e Rete della Conoscenza.