Al Centro servizi per le famiglie di Torre a Mare una giornata all’insegna del benessere e della salute psicofisica

Sabato 21 settembre, nella sede di Torre a Mare del Centro servizi per le Famiglie di Japigia-Torre a Mare, in via Morelli e Silvati, si terrà una giornata interamente dedicata al benessere psicofisico, con attività che spaziano dallo yoga alla danza, dalla musicoterapia allo shiatsu tenute da esperti delle diverse discipline.

Il programma avrà inizio alle ore 10 per terminare alle 19.30. All’ora di pranzo i partecipanti potranno degustare un menu vegano.

La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni e iscrizioni: tel. 342 6844088 - 333 6819348 - dora.maggio@gmail.com