A Bari la Giornata della consapevolezza sulla morte perinatale

Lunedì 15 ottobre, in occasione della Giornata della consapevolezza sulla morte perinatale (BabyLoss Awareness Day) che si celebra in 50 Paesi in tutto il mondo, la Torre del Palazzo della Città metropolitana di Bari sarà illuminata di rosa e di azzurro.

Un atto simbolico che ha il fine di informare, promuovere e sostenere le famiglie che hanno vissuto il dramma della perdita di un bambino durante la gravidanza e dopo la nascita.

La Città metropolitana di Bari ha aderito all’iniziativa, promossa dal 2006 in Italia dall’associazione CiaoLapo, che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un evento che colpisce una donna in gravidanza su sei e che incide profondamente sul benessere psico – fisico delle coppie e delle famiglie.

In Italia ad oggi non esiste una linea guida nazionale per lo studio, l'approfondimento e la ricerca su questi eventi, né di un registro nazionale delle morti perinatali, e delle malformazioni fetali e dei difetti congeniti.

Lo scopo di questa giornata è sensibilizzare l'opinione pubblica e gli enti competenti sulla morte perinatale, sui suoi esiti, e sugli aspetti relativi alla prevenzione e alla ricerca.

Info: https://www.babyloss.info. www.ciaolapo.it