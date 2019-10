'Giornata del Contemporaneo' al Castello Svevo di Bari

Dopo il successo delle passate edizioni, anche quest’anno l’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI) organizza e promuove la Giornata del Contemporaneo, iniziativa finalizzata alla valorizzazione del complesso e vivace mondo dell'arte contemporanea in Italia.

Il Polo Museale della Puglia aderisce alla manifestazione e apre i propri spazi alla libera fruizione del pubblico con mostre, installazioni e convegni dedicati al tema del contemporaneo, in sempre costante e fervido dialogo con l’antico.

Sabato 12 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente il Castello Svevo di Bari, promotore del progetto Per mare. Approdi e naufragi, evento a più facce sul tema della migrazione e della sofferenza che questa esperienza racchiude. Al piano nobile del castello sono attualmente esposte le opere di Duli Caja e Nicola Genco con le installazioni fotografiche di Giuseppe Gernone e Romolo Belvedere, in mostra fino al 4 novembre.

Da giovedì 10 fino al 17 ottobre il Parco Archeologico di Siponto esporrà le sculture in legno dell’artista Corrado Grifa mentre il Castello di Manfredonia ospita giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 11:00 il convegno Arte nei musei: rapporto tra antico e contemporaneo.

Sabato 12 ottobre alle ore 18:00 nelle sale del Castello di Copertino si discuterà delle opere di Ezechiele Leandro, pittore, scultore e poeta salentino, con Simone Giorgino dell’Università del Salento, Lorenzo Madaro dell’Accademia di Belle Arti di Lecce e l’Arch. Pietro Copani, direttore del castello.

Per l’occasione l’ingresso ai luoghi della cultura coinvolti nell’iniziativa, sarà gratuito.