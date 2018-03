A Bari tante iniziative per la Giornata contro il razzismo: dialogo interculturale per contrastare i fenomeni di xenofobia

Mercoledì 21 marzo, è la Giornata internazionale contro il razzismo: per l’occasione l’assessorato al Welfare ha promosso una serie di iniziative finalizzate a diffondere una cultura antirazzista, ad animare momenti di riflessione sull’inclusione e il dialogo interculturale e a sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di contrastare i fenomeni di xenofobia e razzismo.

Diverse le attività in programma, in particolare nella Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15, al quartiere San Paolo, dove già dal 19 marzo, in collaborazione con varie realtà territoriali, sono in corso eventi e laboratori che parlano di scoperta e affermazione della propria identità, sociale e politica.

EVENTI DEI CENTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

· Nel Centro servizi per le famiglie di Libertà il 20 marzo, alle ore 16.30, sarà proiettato il film “12 anni schiavo”, e mercoledì 21 marzo, alle ore 17, toccherà al film “Zootropolis”

· Il Centro servizi per le famiglie di San Nicola domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 16.30 alle 18.30, ospiterà un laboratorio artistico rivolto ai minori, “Parole nelle foglie”, e un laboratorio per adulti con letture sulle storie di vita dei migranti

· Nel Centro servizi per le famiglie di San Girolamo domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 10, si terrà “Storie in musica”, un laboratorio artistico rivolto ai minori con il coinvolgimento dell’I.C. “Duse”: in particolare, si ascolterà il brano musicale “Stiamo tutti bene” di Mirko e il cane con un dibattito sul testo della canzone

· Il Centro servizi per le famiglie di San Pio domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 17, organizzerà il laboratorio interculturale di ballo “Il giro del mondo in mille e una danza”

· Il Centro servizi per le famiglie di Carbonara domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 17, ospiterà il laboratorio “Ritmi e danze dal mondo” rivolto a bambini e ragazzi

· Nel Centro servizi per le famiglie di Carrassi domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 17, sarà proiettato il film “Invictus”

· Nel Centro servizi per le famiglie del San Paolo domani, mercoledì 21 marzo, alle ore 16.30, aprirà le porte alla cittadinanza per la proiezione del film “Non Sposate le mie figlie”

· Nel Centro servizi per le famiglie di Japigia giovedì 22 marzo, alle ore 16, avrà luogo infine il laboratorio di narrazione autobiografica rivolto ai ragazzi residenti e ai coetanei stranieri “Il razzismo raccontato ai miei amici”.